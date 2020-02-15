台中城市隊重組測試會60人參加 盼打造新風貌

（中央社記者謝靜雯台北15日電）台中城市隊、台灣人壽成棒隊去年底傳出解散，現在確定重組，由前興農牛隊球員張家浩任總教練，今天舉行測試會，總計60人參加，約一半是台壽保班底，預計選出25人、明天公布名單。

台中台灣人壽成棒隊原為台中市城市隊，去年底傳出因為市政府補助款遭凍結，隊職員薪水斷炊，球隊從去年12月31日起暫停一切作業，球隊形同解散。

台中市城市隊今年初確定重組，若沒意外應會繼續由台灣人壽保險股份有限公司冠名，由前中職興農牛隊球員張家浩任總教練，教練團也充滿「牛」味，教練團成員包括鄭達鴻、曾華偉、陽建福，過去都曾效力興農牛隊。

台中城市隊今天在台體大打擊場舉行球員測試會，台中市府顧問、前職棒球星張泰山表示，今天測試會總計有60人參加，預計選出25名球員，有可能會多增加1至2人，要視教練團評估球員狀況而定。

張泰山表示，今天測試會參加球員約有一半是先前台壽保隊班底，也有大學隊球員，有看到一些能力不錯的球員，今天開會決定過後，入選名單明天會公告於「台中社會甲組棒球隊籌備處」粉絲團。

台中市城市隊球員到位後，2月底會入住原本台壽保隊的宿舍，3月1日開始練球，備戰3月底開打的全國成棒甲組春季聯賽；張泰山表示，因為球隊組成倉促，參加春季聯賽市府不會給太大的壓力，希望打造全新風貌的城市隊，「城市隊也可以被重視、行銷，希望呈現出不同的風貌」。（編輯：張芷瑄）1090215