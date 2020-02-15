HBL打得自私遭痛斥 南山回神擊敗高苑

（中央社記者黃巧雯台北15日電）南山高中球員前一役打得太自私、以致輸球，遭教練許時清斥責，今天在高中籃球聯賽男子組8強賽迎戰高苑工商找回團隊節奏，以90比63大勝。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女子組8強賽，今天繼續在台北和平籃球館與台北體育館兩地開打，南山昨天以80比94不敵泰山高中，教練許時清賽後罕見拒絕受訪，今天南山以27分差勝出，才終於露出笑容，恢復對媒體侃侃而談的他。

「昨天打得太糟糕，蠻自私。」讓許時清賽後忍不住對球員怒罵，「不要當自私混蛋」，但他後續也自我檢討，調度也有問題，未讓楊承、鄭皓哲、黃鉑恩上陣輪替，讓主力球員調節體力。

球員自私，造成球隊內部氛圍不佳，也讓許時清一度冒出一個想法，「如果我們是這種球隊，拜託讓我們輸球淘汰，讓我們痛一次」。

許時清今天特別告訴球員，「現在還有機會，你可以選擇淘汰或力拚」。

南山明天將出戰東山高中，許時清指出，這場非常重要，將全力去打。

南山後衛彭冠綸先前比賽造成鼻梁受傷，後來向超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒球員蔣淯安借來面具戴著出賽，彭冠綸表示，目前傷勢不影響呼吸，只是戴上面具後，視線受到影響。

對於球隊昨天遭教練痛罵，彭冠綸解釋，因大家都想要靠自己的力量贏球，但最後是不好的結果，所幸今天全隊達成共識，要改善缺失，因此拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1090215

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組8強賽事，15日下午在台北和平籃球館由南山高中迎戰高苑工商，高苑陳宏維（白衣左）拉竿閃過對手上籃，可惜高苑終場無緣勝利。中央社記者王騰毅攝 109年2月15日