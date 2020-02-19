王柏融熱身賽代打未敲安 陽岱鋼選到1保送

（中央社記者楊啟芳台北19日電）日本職棒今天的熱身賽王柏融及陽岱鋼皆未先發，不過都有替補上場。王柏融6局下代打，總計2打數沒有安打，吞下1次三振；巨人的陽岱鋼則是1打數吞下三振，選到1次保送。

日本火腿隊今天交手廣島鯉魚隊，王柏融沒有被安排先發，左外野手為19歲小將萬波中正。王柏融於6局下、二壘有人時上場代打，不過擊出二壘方向滾地球出局，8局下則是吞下三振，總計2打數沒有安打。

王柏融從8日首場實戰開始，僅曾利用保送及觸身球上壘，安打遲遲未出現；直到15日紅白戰敲出首安，就是支全壘打。加上今天，王柏融目前春訓實戰15打數敲出1支安打，不過對外的比賽安打仍尚未開張。

此戰火腿隊4局下靠著中田翔轟出2分砲，超前比分，同一局滿壘時近藤健介選到保送，擠回1分，形成3比1領先。7局下火腿隊的萬波中正敲出2分打點二壘安打，再拉開比分，終場火腿就以5比1擊退廣島隊。

讀賣巨人對中日龍的熱身賽，陽岱鋼同樣沒有先發，於7局上代守中外野，8局下首打席遭到三振，9局下選到保送上壘；巨人此戰以5比1擊退中日。（編輯：張芷瑄）1090219