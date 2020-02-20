NBA騎士本季聯盟倒數 總教練健康因素辭職

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士總教練貝萊因（John Beilein）今天正式辭職。聯盟宣布，他的副手畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）將接下總教練。

早先貝萊因不會繼續執教已傳聞多日，如今在明星賽後終於獲得證實。騎士表示，貝萊因將轉派球團其他職務。

騎士目前戰績14勝40敗，聯盟倒數第2。據相關報導，騎士已與貝萊因在財務上達成共識；貝萊因原本與騎士簽下5年合約，每季約有400萬美元薪水，沒想到第1季就下台。

貝萊因在新聞稿中說：「這對我來說是非常艱難的決定，但我要澄清，這是我自己決定要下台，這段期間真心感謝管理層的理解與支持。」

「我發現輸球帶來極大挑戰，而今年對我自己的影響比預期大很多。我愈來愈擔心這種影響將可能為我的健康和家人的幸福帶來後果。我不確定自己在剩餘賽季和未來能否維持最佳狀態，而這對球員、教練及支持者來說並不公平。」

先前傳出貝萊因與球員關係欠佳，曾失言大罵球員打球像一群「惡棍」；但貝萊因事後聲稱是口誤，他原本想講的是球員打得過於懶散。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1090220