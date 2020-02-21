安特托昆博砍進33分 助公鹿拆活塞穩居聯盟榜首

（中央社底特律21日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天作客底特律活塞，公鹿球星安特托昆博砍進全場最高33分，幫助戰績傲視全聯盟的公鹿終場以126比106輕取對手，賞給活塞5連敗。

開賽沒多久，公鹿靠著「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）猛攻10分帶領下，一路壓著對手打，首節打完便以32比18領先活塞。

來到第2節，公鹿率先打出一波8比0攻勢，前鋒密道頓（Khris Middleton）鐘響前45秒三分遠投命中，再拉大雙方分差，安特托坤博隨後空手切入上籃破網，幫助球隊上半場打完以70比41大幅領先對手。

公鹿後衛布萊索（Eric Bledsoe）第3節8分20秒時運球上籃得分，擴大兩隊分差至31分，主場的活塞試著反攻，但公鹿進攻火力讓活塞防守端無法招架，只能望塵莫及，終場活塞以106比126輸球，苦吞近期5連敗。

法新社報導，公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）說：「上半場的表現令人印象深刻，我想我們在下半場也打得不錯。我們過去兩天精力十足，但這並不永遠能和表現出色畫上等號，（全明星）休息後的首場比賽總有許多正面成果。」

安特托昆博此役繳出33分、16籃板外加4助攻表現，隊友密道頓則有28分、8籃板和3助攻成績。

活塞伍德（Christian Wood）拿下全隊最高18分、11籃板，布朗（Bruce Brown）則挹注16分、10籃板。

贏球的公鹿目前戰績以47勝8負穩居全聯盟第一；輸球的活塞則以19勝39負落在東區後段班。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉文瑜）1090221