韓職英雄隊熱身賽敲4轟 18分大勝樂天桃猿

（中央社記者楊啟芳台北23日電）韓國職棒培證英雄隊今天在澄清湖棒球場與中職樂天桃猿隊進行熱身賽，英雄隊總共敲出4發全壘打，桃猿先發投手黃子鵬投3.2局失7分，終場英雄隊以18比0擊敗桃猿隊。

韓職英雄隊首次一軍來台春訓，從2月1日在高雄國慶青埔球場開始進行訓練，維持練3天休息1天的作息，2月20日移動到澄清湖棒球場，進行第2階段春訓，今天開始與中職球隊交手打熱身賽。

英雄隊推出一軍打線，世界12強賽韓國隊國手金河成、李政厚及朴炳鎬依序排在2至4棒。3局下英雄隊就展開攻勢，李知榮、林秉昱、金河成及李政厚接連敲安打，加上保送及高飛犧牲打，攻下4分。

英雄隊4局下朴俊泰先轟陽春全壘打，之後林秉昱、金河成及李政厚再敲連續安打，添2分。6局下英雄隊更是打了11人次，出現7支安打，單局灌7分，包括李宅根的2分砲；9局下朴正音再轟3分全壘打，接著金慧成也敲陽春砲，終場英雄隊以18比0擊退樂天桃猿隊。

桃猿隊此戰派出側投黃子鵬先發，他是去年中職中繼王，不過今年春訓嘗試調整為先發。這場投3.2局被敲出8支安打，包含一發全壘打，出現2次三振、1次保送，失7分。另外後援林樺慶僅投0.1局被敲5支安打，失6分。

英雄隊動用7名投手，聯手壓制桃猿隊打線，桃猿隊敲出8支不連貫安打，沒有辦法奪下分數。（編輯：管中維）1090223