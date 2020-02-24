球場上偷暗號運彩迷怒提告 MLB盼法官駁回

（中央社紐約23日綜合外電報導）太空人、紅襪，和美國職棒大聯盟MLB要求法官駁回運彩公司DraftKings賭客提出的集體訴訟案。這些運彩迷表示，球隊利用電子設備竊取對手暗號的行為，毀了他們下注的比賽。

在21日遞交曼哈頓聯邦法院的文件中，被告表示，法院曾多次駁回心生不滿運彩迷的法律主張。這些運彩迷表示，他們因（被告）違反規則受到損害。

他們也表示，這5名原告早在2017年9月就知道偷暗號一事，當時MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）對波士頓紅襪祭出罰款，因為紅襪利用Apple Watch，從對手紐約洋基手中獲取暗號。

休士頓太空人上季拿下MLB世界大賽冠軍。

MLB在1月發現，太空人不當使用科技破解對方投、捕手暗號，並將結果告訴打者，因此打者知道對方投手將投出什麼球。

曼佛瑞德對太空人開罰500萬美元（約新台幣1億5000萬元），並將太空人總經理魯諾（Jeff Luhnow）、總教練辛區（A.J. Hinch）禁賽1年。

魯諾、辛區之後遭球隊開除，2017年擔任太空人板凳教練的前紅襪總教練柯拉（Alex Cora）、當時在太空人打球的前紐約大都會總教練貝爾川（Carlos Beltran）同樣難逃被開除的命運。

但曼佛瑞德因為讓參與偷暗號的球員免於受罰，而飽受批評。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1090224