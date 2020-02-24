亞洲盃男籃資格賽 中華隊慘輸日本39分

亞洲盃男籃資格賽24日晚間在台北和平籃球館舉行，中華隊主場迎戰強敵日本隊，最終以57比96落敗。中央社記者林俊耀攝 109年2月24日

（中央社記者黃巧雯台北24日電）亞洲盃男籃資格賽今晚依舊閉門開打，中華隊主場迎戰日本隊，第三節出現進攻當機，單節僅拿6分，第四節仍無力追趕，終場以57比96落敗，兩隊輸分差僅次於前一次交手。

中華隊21日亞洲盃資格賽以152比48大勝馬來西亞104分，收下首勝，今天迎戰強敵日本，中華隊2018年世界盃男籃亞洲區資格賽就曾在主場台北和平籃球館與日本交手，卻未能發揮地主優勢，最終以68比108慘敗，史上最大輸分，今天依舊在同一場地出賽，未能完成復仇。

日本這次不少成員來台打過瓊斯盃或世界盃資格賽，此次陣容依舊堅強，擁有多名長人，包括歸化洋將羅希特（Ryan Rossiter）、謝亞佛幸樹（Avi Schafer）、竹內讓次、竹內公輔等人身高都超過200公分。

中華隊先發陣容與前一戰相同，派出呂政儒、陳盈駿、周儀翔、周柏臣、陳冠全等人應戰。

雙方剛開賽一度上演拉鋸戰，中華隊還曾以12比11短暫取得領先，但隨後遭日本隊拉出13比0攻勢拉開，而羅希特也展現威脅性，單節6分、5籃板、3助攻，中華隊直到第2節才靠著胡瓏貿上籃止血，中斷日本隊攻勢。

日本隊次節最多領先19分，中華隊靠著陳盈駿、黃聰翰、蘇奕晉、呂政儒聯手拉出12比2攻勢，上半場結束將比分追成29比38。

雙方易籃後，中華隊進攻大當機，且屢次發生失誤，近8分鐘未得分，還被日本隊拉出22比0攻勢，直到黃聰翰兩罰全中，才終結中華隊得分乾旱期，但單節僅得6分，讓日本隊趁機將領先差距擴大至62比35。

日本隊決勝節依舊維持穩定火力輸出，中華隊難以追趕，中華隊終場以57比96吞敗。

亞洲盃資格賽分為東、西兩區，兩區各3組、共6組，每組4隊，總計取16隊晉級，分組前2名直接晉級，分組第3的隊伍將與同區另2組第3名，爭取2個晉級資格，中華隊與中國、日本、馬來西亞同在B組。（編輯：方沛清）1090224

亞洲盃男籃資格賽24日晚間在台北和平籃球館舉行，中華隊（藍衣）積極進攻，終場仍以57比96不敵日本隊（白衣）。中央社記者林俊耀攝 109年2月24日

亞洲盃男籃資格賽24日晚間在台北和平籃球館舉行，因應武漢肺炎防疫，賽事仍採閉門進行，不開放觀眾進場。中華隊終場以57比96敗給日本隊。中央社記者林俊耀攝 109年2月24日

亞洲盃男籃資格賽24日晚間在台北和平籃球館閉門進行，因應武漢肺炎防疫，所有球員與相關人員進場時都須通過量測體溫站。中央社記者林俊耀攝 109年2月24日

亞洲盃男籃資格賽24日晚間在台北和平籃球館舉行，中華隊迎戰強敵日本隊，此役也是中華男籃射手「男模」呂政儒（藍衣右）國手最終戰，終場中華隊以57比96落敗。中央社記者林俊耀攝 109年2月24日