松坂大輔睽違195天實戰挨轟 最快141公里

（中央社記者謝靜雯台北25日電）日職西武獅隊「平成怪物」松坂大輔，睽違195天再度實戰登板，今天與韓職斗山熊隊自辦熱身賽，先發投1局被敲2分砲，最快球速141公里，他希望失投的狀況在接下來比賽中可以避免。

39歲的松坂大輔，相隔14年重返老東家西武獅隊、成為話題，今天西武隊在宮崎與韓職斗山熊隊自辦熱身賽，也是繼2019年8月14日效力中日龍隊出賽後，睽違195天實戰出賽。

松坂大輔讓首名打者敲出二壘方向滾地球出局，接著127公里的球被打成三壘打，面對第3名打者140公里速球被敲出2分砲，接著讓打者敲出飛球出局，再被敲出安打，最後讓打者敲出右外野方向飛球抓到第3個出局數。

松坂大輔今天總計用22球投1局，面對6名打者，被敲出3支安打，失掉2分責失分，沒有投出三振，最快球速141公里，談起被打全壘打，松坂大輔反省，在壘上有人時，不該投出那樣的紅中失投球，希望在接下來比賽不要再犯同樣的錯誤。

松坂大輔表示，相隔許久的實戰出賽，先試看看投球感覺，今天都是被左打者打出安打，松坂大輔表示，沒有想太多，但提到今天投球表現，自評變化球偏高。

被問起按照目前調整狀況，能否趕得及3月20日球季開打，松坂大輔表示，目前狀況雖然還沒調整到位，也不確定接下來還會有幾次實戰登板，但希望接下來比賽慢慢把投球局數拉長。（編輯：張芷瑄）1090225