張奕26歲生日熱身賽先發 投3局失1分

（中央社記者楊啟芳台北26日電）歐力士猛牛投手張奕今天過26歲生日，在熱身賽首度先發，交手西武獅隊，主投3局被敲4支安打，送出1次三振，無失分，不過終場歐力士以2比5不敵西武。

張奕之前已經實戰登板過2場，不過今天是首度先發，剛好是26歲生日。張奕1局上1出局後投出保送，被森友哉敲出二壘安打，掉1分，但接著用中外野飛球及三振，結束這局。

2局上張奕先被史班根柏格（Cory Spangenberg）敲安打，不過讓栗山巧擊出雙殺打，接著木村文紀也敲安打，下一棒山野邊翔擊出投手方向滾地球出局，沒有掉分。3局上張奕先被金子侑司敲安打，不過也用雙殺打化解。

總計張奕投3局，被敲4支安打，出現1次保送，失1分，送出1次三振，退場時歐力士以0比1落後。

3局下歐力士的吉田正尚敲出1打點安打，追平戰局；不過4局上張奕退場換上K-鈴木登板後，先被山川穗高敲安打，再被栗山巧敲三壘安打，掉1分。4局下歐力士的T-岡田、宗佑磨都敲二壘安打，再度形成平手。

西武隊6局上再度有攻勢，山川穗高、外崎修汰、史班根柏格、栗山巧和木村文紀都敲安打，攻下3分，終場西武就以5比2擊退歐力士。（編輯：張芷瑄）1090226