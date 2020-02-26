日職熱身賽不開放 中職27日討論防疫措施

（中央社記者楊啟芳台北26日電）武漢肺炎疫情延燒，日本職棒12球團今天召開臨時會議，決定官辦熱身賽皆不開放觀眾進場，再視疫情決定例行賽的方式；中職熱身賽則是照舊開放，不過明天會討論例行賽防疫措施。

讀賣巨人隊昨天已經自行決議，2月29日和3月1日於主場東京巨蛋迎戰養樂多燕子隊的熱身賽，受到武漢肺炎疫情延燒影響，將舉行「無觀眾比賽」，不過如今已經擴大至日職全部的熱身賽。

武漢肺炎在日本疫情嚴重，日職12球團今天臨時開會決議，官辦熱身賽剩餘的72戰都不開放觀眾進場，從29日到3月15日的比賽都是「無觀眾試合」。

日本媒體「報知體育」報導，日職官方呼籲球迷在比賽中停止用氣球應援，防止吹氣球而造成口沫傳染，屆時會透過場內廣播來提醒，這是12球團都會實施的因應對策。

日本首相安倍晉三要求未來2週各大活動進行「自肅」，採取中止、延期或規模縮小等措施。日媒指出，日本政府24日經過專家會議後，25日遵照政府決定頒布基本方針，今天召開12球團會議，按照基本方針做出這樣的決定。

中職部份，官辦熱身賽確定如期舉行且開放觀眾，不過進場要量體溫，超過攝氏37.5度拒絕入場並予以退票。針對中職例行賽開打後的防疫措施，中職秘書長馮勝賢今天表示，明天下午將召開臨時領隊會議討論，針對未來疫情發展，研擬應對措施。（編輯：吳協昌）1090226