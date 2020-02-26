高雄市冠名九太科技 盼攜手提升南台灣籃球運動

（中央社記者龍柏安台北26日電）高雄市政府運動發展局長許文宗今天表示，將冠名SBL的九太科技籃球隊，希望藉由雙方合作，攜手提升高雄籃球運動，推展運動產業、城市行銷等多面向效益，是雙贏合作。

九太科技是超級籃球聯賽（SBL）元老級球隊，球隊經過多次轉手，本季再次由九太回鍋接掌球隊，球團一直想要找個適合發展的主場地點，在高雄市政府及運動發展局的支持下，高雄九太科技籃球隊終於圓夢，在南台灣熱情的高雄市找到「家」。

許文宗表示，高雄一直是南台灣籃球發展的重鎮，希望透過這次冠名結合，未來能有更多的SBL賽事在高雄舉辦，除可讓市民可以看到精彩賽事，也能加強對高雄的認同。

今年SBL下半季賽事，高雄僅有安排一週比賽，籃球協會副秘書長孫朝說，高雄市冠名九太科技後，於情於理未來都要增加高雄場次，預計下個球季就會開始。

高雄九太科技男籃陣中，就有不少來自高雄的球員，包括余純安、柯旻豪與吳怡斌，其中畢業於高雄七賢國中的余純安說：「能為家鄉打球真的很感動，希望日後能夠與高雄在地學校合作，幫助高雄再現榮光。」（編輯：張芷瑄）1090226