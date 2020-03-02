Kobe罹難照外洩 遺孀崩潰警方要查

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）前美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）因墜機身亡，遺孀凡妮莎的委任律師今天表示，對於報導指出，有警界人士無故展示事故現場照片，讓她「極為震驚」。

布萊恩搭乘的直升機1月26日墜毀在洛杉磯西部山區，造成機上9人全部罹難，洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導指出，在悲劇發生後數日，有員警疑似向人展示含有遺體畫面的事故現場照片。對此，洛杉磯郡警長辦公室（Los Angeles County Sheriff's Department）2月28日表示，正在調查此事。

凡妮莎（Vanessa Bryant）在Instagram貼出其委任律師羅布（Gary Robb）所寫的聲明，聲明中提到，凡妮莎在意外發生當天，就已經特別要求警方宣布事故現場是禁航區，以防止一些攝影師藉此意外牟取利益。

聲明中說：「這對凡妮莎來說格外的重要，因為她希望保護所有罹難者及其家人的尊嚴。同時，警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）向我們保證，將採取一切措施來保護罹難者和家屬的隱私，而據我們所瞭解，警長十分努力達成這些要求。」

聲明表示，布萊恩13歲的女兒吉安娜（Gianna）也是這起事故的罹難者之一，而展示墜機現場的照片，「對罹難者和家屬的隱私權，以及對人的禮節與尊重，都無疑是難以言喻的冒犯。」聲明也強調，凡妮莎和她的律師已要求警方進行內部調查。

洛杉磯時報2月27日報導，不清楚有多少人看過那些照片，也無法確認照片是員警在現場拍下，或是從其他人手裡獲得的。

娛樂新聞網站TMZ在2月28日報導指出，是在接獲投訴後，此事才浮上檯面。

TMZ引述不具名執法人員的說法報導，一名見習員警在墜機現場，用智慧型手機拍下照片，隨後在酒吧裡向人展示時，被酒保無意間聽到。在酒保投訴後，事情才曝光。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090302