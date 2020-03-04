勒佛特轟生涯新高51分 籃網延長賽勝塞爾蒂克

美國職籃NBA布魯克林籃網的勒佛特（前）轟下生涯新高51分，在延長賽帶領籃網以129比120擊敗波士頓塞爾蒂克，終止4連敗。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）

（中央社波士頓3日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網在勒佛特（Caris LeVert）轟下生涯新高51分的情況下，在延長賽後以129比120擊敗波士頓塞爾蒂克，終止4連敗。

勒佛特今天26次出手命中17球，並包辦籃網延長賽獲得的全部11分。盧瓦烏-卡巴洛（Timothe Luwawu-Cabarrot）則是從板凳出發，拿下全隊次高的16分。

丁威迪（Spencer Dinwiddie）、哈里斯（Joe Harris）分別獲得14分、10分，喬丹（DeAndre Jordan）、艾倫（Jarrett Allen）雖然都只獲8分，但分別抓下15個、10個籃板。

塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）、華克（Kemba Walker）分別攻下22分、21分，但綠衫軍吞下2連敗，這是他們在1月16日、18日後，再度出現2連敗。

籃網在今天比賽第4節砍下51分，是隊史單節得分的新高，這讓他們能在第3節剩下6分28秒時，還以50比71大幅落後的逆境中翻轉戰局。

其實塞爾蒂克今天也有機會在4節打完後，就在主場留下勝利，當時距比賽結束只剩下6.7秒，綠衫軍還握有3分領先，但籃網的庫魯斯（Rodions Kurucs）從塞爾蒂克的華克手中把球抄走，綠衫軍在時間剩下0.2秒時犯規，讓勒佛特有3罰機會。

在勒佛特穩穩的3罰全中後，籃網以118比118將戰局扳平，延長賽籃網打出8比0開局，塞爾蒂克則是整個延長賽只命中1球，最終讓籃網129比120帶走勝利。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1090304