更多編輯台推薦新聞：
義大利武漢肺炎疫情暴衝有原因 政府誤判情勢又試圖淡化危機
國際

義大利武漢肺炎疫情暴衝有原因 政府誤判情勢又試圖淡化危機

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元
產經

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元

特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來
國際

特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來

曹進平還原黑鷹失事經過 撰千字文緬懷沈一鳴
政治

曹進平還原黑鷹失事經過 撰千字文緬懷沈一鳴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

勒佛特轟生涯新高51分 籃網延長賽勝塞爾蒂克

最新更新：2020/03/04 16:23
美國職籃NBA布魯克林籃網的勒佛特（前）轟下生涯新高51分，在延長賽帶領籃網以129比120擊敗波士頓塞爾蒂克，終止4連敗。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
美國職籃NBA布魯克林籃網的勒佛特（前）轟下生涯新高51分，在延長賽帶領籃網以129比120擊敗波士頓塞爾蒂克，終止4連敗。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）

（中央社波士頓3日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網在勒佛特（Caris LeVert）轟下生涯新高51分的情況下，在延長賽後以129比120擊敗波士頓塞爾蒂克，終止4連敗。

勒佛特今天26次出手命中17球，並包辦籃網延長賽獲得的全部11分。盧瓦烏-卡巴洛（Timothe Luwawu-Cabarrot）則是從板凳出發，拿下全隊次高的16分。

丁威迪（Spencer Dinwiddie）、哈里斯（Joe Harris）分別獲得14分、10分，喬丹（DeAndre Jordan）、艾倫（Jarrett Allen）雖然都只獲8分，但分別抓下15個、10個籃板。

塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）、華克（Kemba Walker）分別攻下22分、21分，但綠衫軍吞下2連敗，這是他們在1月16日、18日後，再度出現2連敗。

籃網在今天比賽第4節砍下51分，是隊史單節得分的新高，這讓他們能在第3節剩下6分28秒時，還以50比71大幅落後的逆境中翻轉戰局。

其實塞爾蒂克今天也有機會在4節打完後，就在主場留下勝利，當時距比賽結束只剩下6.7秒，綠衫軍還握有3分領先，但籃網的庫魯斯（Rodions Kurucs）從塞爾蒂克的華克手中把球抄走，綠衫軍在時間剩下0.2秒時犯規，讓勒佛特有3罰機會。

在勒佛特穩穩的3罰全中後，籃網以118比118將戰局扳平，延長賽籃網打出8比0開局，塞爾蒂克則是整個延長賽只命中1球，最終讓籃網129比120帶走勝利。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1090304

延伸閱讀
厄文缺陣被噓爆 華克39分率綠衫軍破籃網[影]籃網備戰新球季 大咖球星爾文與杜蘭特亮相厄文正式與籃網簽約 聯手杜蘭特喬丹組三巨頭

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報