已離開杜拜 謝淑薇拋震撼彈不打聯邦盃

（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣網球一姐謝淑薇睽違4年再度披上國家隊戰袍，但聯邦盃亞大區一級賽事首戰未上場，今天傳出晚間對決南韓一役開打前已離開飯店，中華網協證實，謝淑薇目前已離開杜拜。

這已不是謝淑薇第一次退出重要比賽，2016年里約奧運時，謝淑薇曾因質疑奧運教練遴選不公，表態不打雙打，相關單位過程中多次協調，謝淑薇最終決定退賽，也導致搭檔莊佳容無法參賽。

謝淑薇當時就曾表達，「全面從台灣網壇退休，永不再接受國家隊的徵召」，但去年又在臉書上用英文寫下，「我很樂意參加東京奧運」，並在2020聯邦盃亞大區一級賽事再度成為中華隊的一員。

聯邦盃亞大區一級賽事3日在杜拜點燃戰火，中華隊首戰出戰印尼，謝淑薇在場邊觀賽，並未上陣，中華隊僅靠著詹詠然與小將楊亞依搭檔，拿下唯一的1勝，最終爆冷以1比2吞敗。

中華隊今天對決南韓關鍵一戰，教練團原先安排謝淑薇擔綱第2點單打，不過謝淑薇目前已離開杜拜，中華民國網球協會秘書長劉中興證實此事。劉中興透露，3日迎戰印尼的比賽前，已耳聞謝淑薇外籍教練聯繫中華隊教練，表達只待到3月4日，準備赴美備戰印地安泉大師賽。

儘管謝淑薇缺陣，不過劉中興強調，剩下4名選手仍會完成聯邦盃剩餘賽事。

根據2020東京奧運參賽辦法，世界排名前56的選手可獲得參賽資格，但在奧運週期至少參加兩站台維斯盃或聯邦盃，其中一站必須是在2019或2020年。

至於謝淑薇是否符合奧運資格認定，劉中興表示，雖然謝淑薇這次有報名參賽，但未有出賽紀錄，加上提早離開，未來將交由國際網球總會（ITF）認定，「現在不去討論參賽資格問題，現在應該先討論臨時退出的問題如何處理。」（編輯：屈享平）1090304