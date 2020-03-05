自由車環台賽最終站 韓國瑜盼賽事行銷高雄

「2020國際自由車環台公路大賽」最終站賽事5日在高雄市壓軸登場，本屆賽事共有17支國內外職業車隊，85名菁英選手參賽，全力爭取佳績。中央社記者董俊志攝 109年3月5日

（中央社記者程啟峰高雄5日電）2020國際自由車環台公路賽最終站今天上午在高雄市立歷史博物館前登場，高雄市長韓國瑜前往鳴槍並為選手加油，他期盼藉由賽事讓選手觀賞沿途風光，將高雄美景行銷全世界。

2020國際自由車環台公路大賽是國際自由車總會（UCI）認可的2.1級頂尖賽事，是亞洲最具指標性的頂級國際自由車公路賽事，有許多國內外職業車隊、80多名選手參賽，5天賽期分設5站進行，包括台北市站、桃園市站、浪漫台3線站、屏東縣站、高雄市站。

韓國瑜上午由多名市府首長及市議員等人陪同前往高雄站起點參加鳴槍儀式，韓國瑜並致贈各國選手代表高雄大樹鳳梨等高雄特產，為他們打氣。

韓國瑜致詞表示，這項賽事睽違8年重返高雄，高雄有信心用美麗的風景吸引大家目光，並預祝參賽選手有優異表現，熱情的市民也會一路幫大家打氣。本屆賽事經由歐洲電視台、網路、手機等直播，希望藉此將高雄美好風光傳遞全世界，增加高雄國際曝光度，將城市美景行銷全球。

韓國瑜隨後與主辦單位代表來到起點同台鳴槍，參賽選手在警車前導下出發，展開高雄站賽事，警方在沿途進行交通管制。不受武漢肺炎疫情影響，沿途吸引不少民眾觀戰、為選手加油。（編輯：張芷瑄）1090305