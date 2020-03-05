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公眾集會武漢肺炎防疫指引 逾千人活動先評6指標
首頁 / 運動

陳時中基本上不反對開打 中職：按照規定執行

最新更新：2020/03/05 20:56

（中央社記者楊啟芳台北5日電）疾病管制署今天公布武漢肺炎「公眾集會」因應指引，衛福部長陳時中說基本上不反對中職開打，中職秘書長馮勝賢回應，現階段會正常開打，並遵守指引，與球團討論座位安排。

「公眾集會」因應指引指出，主辦單位舉辦公眾集會前應依6指標進行風險評估，包括能否事先掌握參加者的旅遊史及確診病例接觸史、活動空間通風換氣情況、活動參加者之間距離是否超過1公尺、活動期間參加者為固定位置或不固定位置、活動持續時間、活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩，必要時可邀主管機關及地方衛生單位共同討論。

衛福部長陳時中今天在中央流行疫情指揮中心記者會上，依照6項指標評估中職開打及開放觀眾入場可行性。他表示，第一項掌握觀眾旅遊史及接觸史部分，「購票沒有說實名制，有點困難。」

不過陳時中說，棒球場是開放空間，也是固定座位，且一場比賽僅約3小時、不會過夜，「基本上不會反對。」但陳時中強調，還要看看中職的應變計畫，「如果座位沒辦法間隔開來，還有手部衛生、口罩部分如果沒有辦法達成，就會反對。」

中華職棒即將於3月28日開打，對此中職秘書長馮勝賢回應，目前中職會朝著正常開打並開放觀眾為方向，按照指引執行，會先把計畫呈出來向衛福部請益，「現在還有一些時間，先訂定出來，朝著最安全部分來走。」

若座位要間隔1公尺，勢必要控管進場人數及安排座位，由於例行賽票務是由各球團負責，馮勝賢說：「這幾天會跟各領隊研究辦法，希望朝著衛福部講的範圍來走，整理之後再跟大家報告。」

至於口罩配戴，馮勝賢指出，目前是強烈建議觀眾戴口罩，「因為現在（口罩）也有管制，要怎麼樣去做再想辦法，協助口罩給我們也是一個方式。」

中職今天也有密切注意今天的疫情指揮中心記者會，馮勝賢說：「應變計畫訂定我們都已經在做了，很落實地在執行計畫，防疫專家也有給我們建議，再做加強。」（編輯：張銘坤）1090305

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