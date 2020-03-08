黃暐傑遭下放小聯盟 林子偉臨時被撤換先發

（中央社記者楊啟芳台北8日電）遊騎兵旅美投手黃暐傑今年與球隊簽小聯盟約，並獲邀大聯盟春訓，不過今天包括他，共13人重新被分配至小聯盟春訓；林子偉則是因為左腿緊繃還未康復，賽前臨時遭撤下先發名單。

黃暐傑2018年季中從響尾蛇隊轉戰遊騎兵隊，並於去年首度升上大聯盟，為台灣第15人。雖然去年底遊騎兵隊沒有與黃暐傑換約，不過之後再用小聯盟約簽回，並獲邀大聯盟春訓。

黃暐傑在熱身賽共出賽2場，2月25日交手紅人隊投1局，被敲出1支安打，投出2次保送，失掉1分；3月3日對印地安人隊，投1局被敲1支安打，投出1次保送，無失分，拿下救援成功。

遊騎兵今天一共下放了13名選手，包含10名投手，黃暐傑也在名單內，重新被分配到小聯盟春訓營。目前台灣選手還有林子偉、張育成、朱立人（登錄為Kungkuan Giljegiljaw，吉力吉撈．鞏冠）、江少慶、胡智為、陳偉殷。

林子偉4日因為左腿緊繃，比賽到一半傷退，球團評估他只需要幾天時間休息。雖然他今天本來在與藍鳥隊的熱身賽中，被安排先發打第8棒、擔任二壘手，不過因為還沒完全恢復，臨時被撤換，目前在熱身賽打擊率高達4成12。（編輯：管中維）1090308