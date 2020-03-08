HBL南山守住最後 一分險勝東山摘季軍

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組決賽8日下午在台北小巨蛋舉行季軍戰，雙方互不相讓，南山高中（白衣）終場以75比74險勝東山高中（藍衣），拿下季軍。中央社記者林俊耀攝 109年3月8日

（中央社記者龍柏安台北8日電）南山高中今天揮霍掉首節最多18分領先，直到第4節最後27.4秒彭冠綸兩罰中1再次超前，加上最後守住對手中距離跳投，最終以75比74險勝，保住HBL男子組季軍。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）最終決賽，今天在台北小巨蛋舉行，男子組季軍戰高潮迭起，南山開局就靠一波23比5的攻勢下馬威，但球隊卻浪費了最多18分的領先優勢，第4節不僅讓東山追平，甚至還一度處於落後。

南山後衛彭冠綸在最後27.4秒兩罰中1，重新替球隊取得寶貴的1分超前，接下來東山連續2波攻勢都無功而返，包括王牌前鋒林信寬最後的壓哨中距離跳投，才讓南山在驚濤駭浪中留下勝利。

林信寬今天攻下最高的24分，其中光在決勝節就包辦10分，是東山得以弭平落後，甚至一度超前的關鍵人物，可惜關鍵最後一擊失手，只差一步就能改寫106學年度所寫下的HBL第4隊史最佳戰績。（編輯：戴光育）1090308

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組季軍戰8日在台北小巨蛋舉行，南山高中終場以75比74驚險擊敗東山高中，南山彭冠綸（前右白衣）拿下全隊最高18分，助隊收下季軍獎座。中央社記者林俊耀攝 109年3月8日