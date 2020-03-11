塔特姆30分海沃德獲雙十 塞爾蒂克收季後賽門票[影]

（中央社印第安納10日綜合外電報導）塔特姆（Jayson Tatum）今天攻下全場最高30分，海沃德（Gordon Hayward）有27分、10籃板「雙十」表現，讓波士頓塞爾蒂克114比111擊敗印第安那溜馬，收下季後賽門票。

塔特姆今天22次出手命中11球，其中包括3個三分球，讓一度大幅領先的塞爾蒂克，在最終仍驚險收下勝利。

希望收下季後賽門票的塞爾蒂克，這場比賽第4節前段，一度握有16分領先優勢。

但在歐拉迪波（Victor Oladipo）砍進三分球後，溜馬僅以101比104落後3分，並在華倫（T.J. Warren）命中三分球後，在終場前3分鐘，以104比104扳平比數。

塞爾蒂克今天先發5人的得分都達兩位數，除塔特姆、海沃德外，塞伊斯（Daniel Theis）貢獻20分，史瑪特（Marcus Smart）、華克（Kemba Walker）分別進帳16分、11分。

溜馬的沙波尼斯（Domantas Sabonis）、歐拉迪波、華倫分別攻下28分、27分、22分，特納（Myles Turner）則是進帳16分。

塞爾蒂克今天贏球，繼東區的密爾瓦基公鹿、多倫多暴龍，和西區的洛杉磯湖人後，成為東區第3支、全聯盟第4支確定打進季後賽的球隊。

塞爾蒂克目前戰績43勝21敗，排在東區第3，今天落敗的溜馬，則以39勝26敗暫居東區第5。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090311