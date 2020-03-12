奧運拳擊亞大區資格賽 陳念琴遭逆轉銀恨

（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣世界拳后陳念琴，今天在2020東京奧運拳擊亞大區資格賽女子69公斤量級決賽先盛後衰，最終以些微之差、2比3惜敗31歲的中國老將谷紅，獲得銀牌。

2020東京奧運拳擊亞大區資格賽，原訂2月3日在中國武漢舉行，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，比賽臨時喊卡，最後改由約旦接手，比賽並延至3月3日至11日在安曼舉行。

女子69公斤量級世界排名第1的陳念琴，是2018年世界拳擊錦標賽金牌得主，今年她在資格賽率先摘下4強門票，是台灣最早確定取得奧運參賽門票的拳擊女將。

陳念琴今天對手，則是中國名將谷紅，兩人去年才在亞洲拳擊錦標賽對陣，當時陳念琴就是以2比3惜敗。

今天決賽兩人再次交鋒，陳念琴開賽就展開猛攻，首回合打完一度以3比2取得微幅領先，可惜她沒能守住領先優勢，第2回合遭對手逆襲，積分也從領先打到落後。

決勝第3回合，陳念琴雖積極搶攻，希望扭轉頹勢，可惜最終仍以些微之差吞敗，未能搶下台灣在本屆拳擊亞大區資格賽的第2金。

本屆拳擊亞大區資格賽，台灣累積共拿下1金、1銀、2銅，還包括取得4席女子奧運拳擊入場券，除稍早在女子57公斤量級稱后的林郁婷外，還包括摘銀的陳念琴，以及女子51公斤量級鍍銅的黃筱雯，以及女子60公斤量級銅牌得主吳詩儀。（編輯：楊昭彥）1090312