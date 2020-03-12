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NBA因武漢肺炎疫情停賽 最快2週後才能復賽

最新更新：2020/03/12 13:21
NBA猶他爵士隊中鋒戈貝爾被驗出武漢肺炎呈陽性反應後，NBA全面暫停賽季，若依美國防疫中心準則，NBA要恢復球季，最快在2週之後。（圖取自facebook.com/nba.taiwan）
NBA猶他爵士隊中鋒戈貝爾被驗出武漢肺炎呈陽性反應後，NBA全面暫停賽季，若依美國防疫中心準則，NBA要恢復球季，最快在2週之後。（圖取自facebook.com/nba.taiwan）

（中央社記者吳協昌台北12日電）NBA猶他爵士隊中鋒戈貝爾被驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）呈陽性反應後，NBA全面暫停賽季，如果依照美國防疫中心準則，NBA要恢復球季，最快在2週之後。

洛杉磯加大教授卡托納（Peter Katona）與喬治城大學教授卡茲（Rebecca Katz）指出，如果運動員在2019冠狀病毒疾病檢測出呈現陽性，就必須隔離14天，而驗出陽性球員的隊友、教練以及曾與他有接觸的敵隊球員，也都必須隔離14天。

戈貝爾（Rudy Gobert）被驗出病毒後，除了爵士隊的隊職員之外，上一場比賽的對手多倫多暴龍隊以及再往前推的4場客場對手底特律活塞、波士頓塞爾提克、紐約尼克隊與克里夫蘭騎士隊，都有可能必須隔離14天。

此外，戈貝爾在上一場迎戰暴龍隊、還未被通知確診時，在記者會上並未在意武漢肺炎病毒可能帶來的威脅，還特別接觸每一個在他面前的麥克風與錄音筆，也導致相關人士可能都要面對隔離。（編輯：張芷瑄）1090312

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