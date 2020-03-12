確診武漢肺炎前 Rudy Gobert受訪故意摸遍麥克風[影]

美國職籃NBA因有球員確診武漢肺炎而暫停所有賽事。美媒批評，染病球員戈貝爾（圖）日前故意把記者會的麥克風與錄音筆等摸了一遍。（圖取自twitter.com/rudygobert27）

（中央社奧克拉荷馬市11日綜合外電報導）美國職籃NBA因有球員確診2019冠狀病毒而暫停所有賽事。美媒批評，染病球員戈貝爾日前為表達疫情遭小題大作，竟故意把記者會的麥克風與錄音筆等摸了一遍。

猶他爵士客場挑戰奧克拉荷馬雷霆的比賽，在開打前不久突然宣佈取消，當時有媒體猜測，是因為爵士的戈貝爾（Rudy Gobert）、穆迪埃（Emmanuel Mudiay）因病前往醫院尋求協助所致。

NBA之後發佈新聞稿，表示因為有爵士球員的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢測呈陽性反應，讓那場比賽因此取消，並提到在當天的賽程結束後，NBA本季剩下的比賽將暫停，直到獲進一步指示。

據運動新聞網站「運動員」（The Athletic）披露，確診者是曾入選明星賽的法國籍中鋒戈貝爾。戈貝爾今年獲選參加明星賽，能拿過阻攻王，連2季獲選年度最佳防守球員，並已連3季入選年度防守第一隊。

在武漢肺炎延燒之際，NBA定下禁令，管制進出休息室的人員，並建議球員以擊拳代替擊掌與球迷互動，且在為球迷簽名時，不要從他們手裡接過球、筆、球衣等物品。

但戈貝爾似乎並未在意NBA的這些建議，甚至還開了不適當的玩笑，並可能因此讓自己惹禍上身。

「今日美國報」（USA Today）、「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）報導指出，戈貝爾9日在媒體中心接受記者採訪後，起身準備離開時回身刻意用雙手摸遍桌上所有的麥克風、錄音筆和手機，拿大家對疫情戰戰兢兢來開玩笑。

「今日美國報」批評，戈貝爾應該謹記在世界各國正發生的事，一同防範疾病傳播，而不是為了提出自己的觀點而開這樣的玩笑，讓其他人因此有染病的風險。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090312