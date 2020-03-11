武漢肺炎疫情當頭 全球體壇防疫不馬虎

武漢肺炎疫情在全球肆虐，NBA洛杉磯湖人前鋒詹姆斯（左）和義甲勁旅薩蘇洛前鋒卡普托（右）都對賽事是否照舊舉辦表達意見。（左圖取自facebook.com/LeBron；右圖取自facebook.com/officialsassuolocalcio）

（中央社巴黎10日綜合外電報導）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情對體育活動的影響今天擴大到更多賽事和國家，各國政府、賽事主辦單位和體育聯盟紛採取行動，避免大量人潮聚集帶來的感染風險。

繼義大利宣布取消國內所有體育活動，法國、西班牙、德國、葡萄牙也宣布各類賽事將在沒有觀眾的空盪球場「閉門」進行，而部分在荷蘭舉行的比賽則將取消。

希臘上週禁止「人潮聚集」後，12日為2020年東京奧運舉行的聖火點燃儀式，將在沒有觀眾的情況下進行。

在美國，於德州奧斯汀（Austin）進行的摩托車大獎賽從4月延到11月。

阿爾及利亞和捷克也加入這份清單，成為最新下令暫停舉辦人潮密集活動的國家。

這類措施也已獲得運動員的支持。

美國職籃NBA洛杉磯湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）上週還對「閉門」打球抱持反對態度，說：「如果球場沒有球迷，我是不會打的。」

但他今天態度有180度大轉變，說：「掌握事件發展的人怎麼說，你就怎麼做。如果他們認為這麼做對球員、球團、聯盟的安全最有益，我們就該尊重他們的意見。」

義大利甲級足球聯賽（Serie A）勁旅薩蘇洛（Sassuolo）前鋒卡普托（Francesco Caputo）表示，有球員「十分害怕」疫情，希望聯盟早點停賽。

義甲4月3日前都將停賽，而停賽前的最後一場比賽，卡普托進球後拿起手寫紙條，向球迷喊話說：「一切都會沒事的，先待在家吧。」

據路透社彙整各國政府公布數據統計，全球有逾11萬6100人確診感染病毒，4000多人喪生。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090311