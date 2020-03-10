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韓國職棒史上首次開幕暫延4月中 可能無觀眾比賽

最新更新：2020/03/10 16:36
韓國職業棒球10日決議，因應武漢肺炎疫情，原定於3月28日舉行的正規季賽開幕式暫定延至4月中。圖為韓國職棒2016年賽況。（圖取自facebook.com/kbo1982）
韓國職業棒球10日決議，因應武漢肺炎疫情，原定於3月28日舉行的正規季賽開幕式暫定延至4月中。圖為韓國職棒2016年賽況。（圖取自facebook.com/kbo1982）

（中央社首爾10日綜合外電報導）韓國職業棒球（KBO）今天決議，因應武漢肺炎疫情，原定於3月28日舉行的正規季賽開幕式暫定延至4月中，若屆時疫情仍未好轉，可能採取「無觀眾比賽」方式上演開幕戰。

韓國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，韓職棒今天召開緊急理事會，參考專家意見後，決議以球迷及選手的安全和健康為優先，將開幕式暫延至4月中舉行，這也是韓職棒1982年成立以來首次延後開幕賽。

韓職棒表示，考慮到球團營運及門票預售等相關準備時間，會提前兩週訂下賽季開幕日期，同時也會考慮社會觀感、疫情狀況及新增確診數等因素，暫訂最晚在4月中開幕。

韓職棒先前已因疫情取消所有熱身賽，不過，理事會決議，仍會進行各隊144場正式季賽，若4月中疫情仍未好轉，可能以「無觀眾比賽」方式揭開2020年賽季序幕。

今天會中各球團也達成協議，除分組對抗賽外，不進行其他球團間的練習賽。

由於先前已訂下正規季賽賽程，韓職棒表示，決定開幕日後，會以當天原定比賽做為開幕戰，在此之前未能按原定日程進行的比賽，將另訂日期進行。

韓職棒並表示，若球團出現確診案例，正規季賽將暫停兩週。（譯者：廖禹揚/核稿：韋樞）1090310

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