韓職結束春訓返韓 球員肯定台防疫不想回去

（中央社記者程啟峰高雄10日電）韓國職棒英雄隊及斗山熊隊球員結束連月來移地春訓，今天在高雄搭包機返韓。武漢肺炎疫情延燒，球員肯定台灣防疫作為，甚至不想回去，另有球迷專程南下送行，現場離情依依。

英雄隊90多名球員及斗山熊隊球員40多名球員2月中旬來台進行春訓，兩隊分別在台南、高雄兩地球場移地訓練，不約而同結訓。韓國受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，韓亞航空定期航班紛紛取消，兩隊於是中午一起抵高雄國際機場搭韓亞航包機返回韓國。

兩隊球員上午分別從下榻飯店陸續搭乘遊覽車抵達高雄機場，滿載球隊球具及器材的貨車也尾隨在後。兩隊球員下車時莫不戴著口罩，分別推著球具及行李到機場出境大廳報到。

來自嘉義的幾名女球迷上午專程南下送行，見英雄隊球星金河成等偶像現身，紛拿起手機及相機搶拍他們英姿。她們表示，是英雄隊的球迷，之前英雄隊與中華職棒對抗賽切磋球技時，已多次到球場觀戰，為英雄隊加油，並探班看他們練球。她們覺得球場防疫做得不錯，令球員可以放心打球。

兩隊球員都不受訪，英雄隊隨行的一名不願具名公關接受媒體聯訪表示，球員普遍肯定台灣相關防疫作為，在這裡打球不受疫情影響，很多球員不想回去，因為怕回去後練球恐會被疫情影響到。

協助接待斗山熊隊來台春訓的棒球用品業者李東原受訪表示，球員2月中旬來台時，韓國武漢肺炎疫情還不太嚴重，如今卻變得比台灣嚴重，球員在台期間也認為台灣無論球場還是飯店防疫做得很不錯，令他們很安心，不少球員因此不想回去，想留下來繼續練球。

李東原說，球員來台期間險往返球場飯店外，大多沒有出去趴趴走，如有外出也都全程戴口罩配合防疫。（編輯：孫承武）1090310