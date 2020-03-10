疫情失控 義大利暫停包含義甲在內所有體育

（中央社羅馬9日綜合外電報導）義大利的武漢肺炎疫情急遽升溫，為全力防疫，總理孔蒂今天宣布到4月3日前，全國所有體育活動全部暫停，包括最高層級的職業足球賽事義大利甲級足球聯賽（Serie A）。

ESPN報導，義甲本季每隊應踢38場比賽，20支球隊到目前各隊仍剩12或13場球要踢，衛冕軍祖文特斯（Juventus）以1分積分之差暫居榜首，拉齊奧（Lazio）緊追在後；自二戰以來義甲還沒停賽過。

義大利奧會（CONI）表示，這項暫停全國所有體育活動的決定「不包含」俱樂部或國家隊形式的國際級賽事，因為這類比賽非由義國奧會管轄。祖文特斯、拿坡里、亞特蘭大等3隊正在踢歐冠（Champions League），國際米蘭與羅馬隊則在打歐霸（Europa League）賽事。

義大利已成歐洲疫情最嚴重的國家，目前7000多人確診，463例病故。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，儘管有5場比賽採閉門舉行，包括祖文特斯與國際米蘭的排頭爭奪戰，義甲8日仍照常。義大利體育部長史巴達佛拉（Vincenzo Spadafora）稍早批評國內負責足球事務的官員「不負責任」，竟允許義甲賽事在疫情危機期間繼續踢。

法新社報導，在政府宣布暫停全國所有體育活動前，義甲的最後一場比賽，薩蘇洛（Sassuolo）今天在閉門比賽中3比0擊敗布雷西亞（Brescia）。

孔蒂（Giuseppe Conte）晚間在電視宣布說：「我將簽署一項法令，簡單來說就是：待在家裡。」

「比賽和體育活動沒有理由繼續，我現在想的是足球錦標賽。我很抱歉，但所有球迷應該注意，就是我們不會允許體育館被用來舉辦體育活動。」

義國包括游泳與冬季項目等好幾個單項協會今天都已宣布結束賽事，橄欖球與排球則在更早前就已停賽。

義甲本季例行賽原訂5月24日結束，如今受停賽牽連，4月3日復賽後至少有3輪賽事須重排，且2020年歐國盃（Euro 2020）將於6月12日開打，義甲能用來調整的時間非常有限。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090310