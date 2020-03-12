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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

NBA因武漢肺炎全面停賽 爵士隊Rudy Gobert確診

最新更新：2020/03/12 10:32
NBA猶他爵士球員Rudy Gobert在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測呈現陽性。（圖取自twitter.com/rudygobert27）
NBA猶他爵士球員Rudy Gobert在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測呈現陽性。（圖取自twitter.com/rudygobert27）

（中央社紐約11日綜合外電報導）美國職籃NBA因猶他爵士1名球員被驗出2019冠狀病毒疾病呈陽性後，全面暫停2019-20球季剩餘賽事；據媒體報導染病者是爵士的法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）。

「洛杉磯時報」報導，NBA的停賽決定將在今天的賽程結束後生效。這場猶他爵士客場對上奧克拉荷馬雷霆的比賽出現奇怪的一幕，就是在開打跳球前不到1分鐘，才緊急宣布取消。

NBA在聲明中說：「NBA宣布，一名爵士球員的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢測呈陽性反應。這項檢測結果是在今天爵士對雷霆比賽前不久才呈報上來，比賽為此取消。被感染的球員並不在比賽現場。」

「在今晚的賽程結束後，NBA本季剩下的比賽將暫停，直到進一步指示。NBA將會利用這次暫停比賽的機會，制訂日後疫情大流行的情況下的後續作法。」

根據運動新聞網站「運動員」（The Athletic）披露，確診者是曾入選明星賽的中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）。（譯者李晉緯/核稿：陳亦偉）1090312

美國職籃NBA 11日宣布，一名猶他爵士球員在武漢肺炎檢測呈現陽性，因此賽季將全面暫停，直到進一步通知為止。（圖取自twitter.com/NBA）
美國職籃NBA 11日宣布，一名猶他爵士球員在武漢肺炎檢測呈現陽性，因此賽季將全面暫停，直到進一步通知為止。（圖取自twitter.com/NBA）
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