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Rudy Gobert確診武漢肺炎 前隊友：他狀況很好別擔心

最新更新：2020/03/12 13:09

（中央社記者黃巧雯台北12日電）美國職業籃球聯盟（NBA）猶他爵士隊法籍中鋒戈貝爾確診武漢肺炎，昔日世界盃法國隊友、奧蘭多魔術隊後衛福尼耶今天說，兩人剛通電話，目前戈貝爾狀況很好，大家不要驚慌。

戈貝爾（Rudy Gobert）確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）後，NBA宣布，全面暫停2019-20球季剩餘賽事，直到進一步指示。

戈貝爾曾在公元2019年世界盃與福尼耶（Evan Fournier）共同效力法國隊，聯手拿下第3名，兩人交情不錯。

福尼耶今天在社群網站推特（Twitter）表示，兩人剛通電話，目前戈貝爾狀況很好，大家不要擔心。

不過，達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）受訪時仍不敢置信，直呼：「這是電影中才會發生的事，沒想到會在現實生活中發生。」

丹佛金塊隊後衛莫瑞（Jamal Murray）在推特上為戈貝爾祈禱，「希望這個大個兒一切安好」。

NBA停賽，夏洛特黃蜂隊前鋒布里吉斯（Miles Bridges）說：「有很多時間可以陪伴家人了。」（編輯：李明宗）1090312

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