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武漢肺炎增1確診累計49例 曾赴愛爾蘭比利時旅遊
首頁 / 運動

中國CBA要求外援歸隊 否則終身禁賽

最新更新：2020/03/12 13:49

（中央社記者黃巧雯台北12日電）中國男子籃球職業聯賽（CBA）先前受武漢肺炎疫情影響停賽，美國媒體今天報導，CBA已通知美國球員本週末返回中國，備戰4月初賽事；如果球員不回中國，傳出恐遭終身禁賽處分。

美國職業籃球聯盟（NBA）猶他爵士隊法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），NBA宣布，全面暫停2019-20球季剩餘賽事，直到進一步指示。

CBA傳出可能在4月初復賽，ESPN報導，CBA已通知美國球員最快在本週末陸續歸隊，但不確定球員是否配合；返回中國的球員，將面臨14天隔離檢疫。

值得注意的是，效力CBA北京首鋼隊的台裔球員林書豪屆時將面臨抉擇。

NBA停賽後，林書豪在社群網站推特（Twitter）留言表達擔憂，「我不會騙你們，我感到害怕，但我會提醒自己，一切始終在上帝掌控之中」。

至於復賽後，比賽如何進行，報導提到，目前CBA正在討論是否讓20隊集中在1、2個城市比賽、縮短賽季或閉門進行等。

部分球員考量安全不打算返回中國，但報導指出，有經紀人透露，如果球員不回中國，已有CBA球隊表達，可能面臨終身禁賽，經紀人執照還可能暫時被吊銷2到3個球季。（編輯：李明宗）1090312

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