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蔣智賢4安4打點林益全雙響 悍將熱身賽勝味全

最新更新：2020/03/14 21:45

（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職官辦熱身賽富邦悍將隊攻擊火力猛，全場敲27安，蔣智賢單場4安、4打點，熱身賽個人第4轟出爐，林益全單場雙響砲，終場以19比6擊敗味全龍隊，味全龍勝場還沒開張。

中職官辦熱身賽，富邦悍將隊今天與味全龍隊在斗六棒球場交手，悍將隊火力發揮，首局靠著張正偉、陳品捷接連二壘打、滾地球，開賽攻下2分，3局再靠著胡金龍適時安打，送回第3分，味全3局下半靠著黃柏豪二壘打追回1分。

悍將隊4局再起攻勢，林哲瑄二壘打開啟攻勢，靠著高飛犧牲打跑回分數，張正偉、陳品捷、胡金龍接連敲安添分，蔣智賢敲出2分砲，林益全補上陽春砲，悍將隊4局一口氣打了11人次，攻下6分大局、奠定勝基。

悍將隊5局靠著蔣智賢二壘打再添1分，7局靠著接連安打拿分，9局范國宸三壘打、靠著對方投手暴投跑回分數，林益全再開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距，悍將順利拿下比賽勝利。

悍將隊先發1到9棒僅林宥穎沒有敲出安打，陳品捷單場4安4打點，胡金龍、張正偉各敲3安，蔣智賢單場6打數敲4安（包括1轟），貢獻4分打點，林益全也敲出4安，單場雙響砲、貢獻3分打點；悍將團隊攻下19分、追平本季官辦熱身賽單場單隊最多得分。

味全龍隊吞下敗仗，目前官辦熱身賽10戰打完，戰績9敗1和、勝場還沒有開張；味全龍隊官辦熱身賽還剩2戰，同時也將在18日中職二軍例行賽亮相，首戰對手為中信兄弟。（編輯：張雅淨）1090314

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