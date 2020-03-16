大專聯賽複賽文化勝開南 備戰4強重點為投手群

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，文化大學16日以8比3擊敗開南大學。圖為打擊有表現的文化打者曾宸佐。中央社記者謝靜雯攝 109年3月16日

（中央社記者謝靜雯台中16日電）大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，上屆冠亞軍隊伍今天提前碰頭，文化投手姚杰宏7.1局優質先發，打線適時串聯搶分，終場8比3擊敗開南；文化已晉級，接下來調整重點為投手。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，文化大學先前就已經確定晉級4強決賽，文化今年挑戰3連霸，今天複賽與上屆亞軍開南大學碰頭，展現搶勝氣勢。

文化先發投手姚杰宏是球隊重要投手戰力，今天開賽連抓8個出局數，直到3局2人出局後才被敲出安打，但力守不失分，8局被敲出二壘打、捕逸失掉1分，1人出局後退場。

姚杰宏今天總計用98球投7.1局，僅被敲出3支安打，投出7次三振，失掉1分責失分，率隊拿下勝利，複賽就貢獻2勝；文化總教練廖敏雄表示，球隊投手戰力不足，姚杰宏是倚賴的主力，「接下來的比賽，還是需要靠他」。

文化今天全場敲出8安，首局靠著接連安打、失誤，攻下2分，3局再靠著單局4次保送、對手守備失誤，沒有敲出安打，就再添2分，4局曾宸佐二壘打送回球隊第5分，5局再靠著接連觸身球保送、四壞球保送，攻下2分、拉開領先差距，順利拿下勝利。

文化複賽賽程已經結束，累積戰績（預賽對戰帶入）6勝1敗，4強決賽將於28日舉行，中間10多天的空檔，廖敏雄表示，投手群的調整是重點，「已經打進決賽，目標就是連霸」。

廖敏雄也提醒球員，穿上文化大學的球衣，外界的期待很大，沒有任何理由、全力爭取最佳成績。開南大學吞下敗仗，複賽最後一戰18日與國立體大交手，沒有退路。（編輯：張雅淨）1090316