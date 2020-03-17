全中運防疫優先 開幕式將改數位影音呈現

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）全中運今年將在屏東縣舉辦，縣政府今天會同體育署、衛福部召開記者會指出，全中運將如期舉行，但因應武漢肺炎疫情，開幕式將改採數位影音方式呈現，閉幕式將縮小規模。

屏東縣長潘孟安在記者會中表示，待疫情結束，屏縣府將結合屏東縣運、旅遊等振興方案，以選手榮耀之夜方式，邀請各縣市在全中運獲獎選手回到屏東，再將原本精心規劃全中運相關活動完整重現，展現「我屏東，我驕傲」的熱情。

記者會中，體育署學校體育組副組長蔡忠益指出，考量全國中等學校運動會成績攸關學生升學權益，全中運將如期自4月18日至4月23日舉行，但因應武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，避免群聚活動，開幕式將改採創意數位方式呈現。

潘孟安表示，屏縣府自1年半前就開始籌劃全中運，規劃非常特殊、豐富的活動內容，但遇到武漢肺炎疫情延燒，所有籌備的全中運周邊活動與開幕式表演都將暫緩辦理，不得不做出這個痛苦決定。

潘孟安指出，今年全中運開幕式將首度改用數位影音方式呈現，屆時沒有選手、觀眾及工作人員聚集，而是錄製創意影音內容呈現，民眾可以在線上觀看。

至於影音開幕式的內容，潘孟安說，暫時保密。

潘孟安表示，比賽期間18個競賽場館，在室內部分，禁止家長及觀眾觀賽；室外場地，每名選手只能有2名家長陪同，一般民眾禁止觀賽，進場時須遵守量體溫、消毒等防疫SOP規定。

至於閉幕式，潘孟安指出，因要傳遞聖火及會旗給下一個主辦縣市，將如期進行，但會縮小規模。

潘孟安表示，原精心規劃的開幕典禮等系列活動，例如無人機點燃聖火、專業高空煙火、結合屏東農特產的豪華英雄宴、媲美小巨蛋卡司等級演唱會的選手之夜，待疫情結束，將擇期完整重現。（編輯：戴光育）1090317