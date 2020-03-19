世界空手道聯盟：文姿云取得東京奧運門票

（中央社記者龍柏安台北19日電）世界空手道聯盟（WKF）今天在官網公布，第一批男、女共40人取得東京奧林匹克運動會資格門票名單，女子55公斤量級台灣好手文姿云確定取得參賽門票。

東奧空手道量級縮減合併，依規定，除主辦國日本每量級有1席保留名額，以4月6日公告的奧運積分排名為準，每量級取奧運積分排名前2選手，直接取得奧運參賽門票。

WKF在新聞稿中指出，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，原訂最後一場奧運積分賽取消，積分排名提前出爐。

官網除公布男、女各量級積分排名最高共32名選手，還有主辦國日本各量級參賽名單，合計40名選手，如果未能靠排名取得奧運參賽門票，就只能在法國巴黎舉行的奧運資格賽爭出線機會。

公元2018年雅加達—巨港亞洲運動會寫下2連霸的文姿云，是女子55公斤量級世界排名第2的好手，在奧運積分榜上一直排在安全名單內。

WKF公布喜訊後，文姿云在個人社群網站臉書（Facebook）感性寫下：「我做到了！雖然過程困難重重～要朝著夢想的路上真的不是我一個人能完成的。」

文姿云感謝一路上所有幫過她的教育部體育署、國家體育運動訓練中心，也提到就算變化很多，透過大家幫助，讓她能在最好狀態下備戰與參賽。（編輯：李明宗）1090319