中職23日開防疫會議 擬計畫書給4地方政府

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職棒秘書長馮勝賢今天表示，中職23日將召開防疫會議，擬定應變計畫書給新北、台中、桃園、台南地方政府，以及衛福部和體育署，希望能讓中職順利在4月11日開打。

受到武漢肺炎疫情影響，中華職棒本來已經將開幕戰從3月14日延至28日，不過日前召開第2次防疫會議之後，為了避開4月初清明連假，中職開幕戰又延到4月11日，創下最晚開打紀錄。中職目前尚未決定是否閉門打，或是採取梅花座等座位隔離方式。

近期中職陸續約了各球隊主場的地方政府，討論防疫方向，馮勝賢昨天已與台中運動局討論，台中為中信兄弟主場。馮勝賢表示，新北（富邦悍將）、桃園（樂天桃猿）、台南（統一獅）也都在聯繫中，並希望之後各球隊能拜會所屬地方政府。

馮勝賢指出，中職23日將召開第3次防疫會議，與各球團領隊討論完，擬定防疫應變計畫書後，會同時給4個地方政府，以及體育署、衛福部，爭取能讓中職順利在4月11日開打。

之前中職會長吳志揚提過，希望能在開打前2個星期讓球團開始賣票，因此在那之前要決定是否閉門打。不過馮勝賢今天說：「照程序來，現在還不是討論這個的時候，之後會不會有變數，也還不知道。」（編輯：張雅淨）1090319