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SBL基恩狂飆32分 率領裕隆逆轉勝璞園

最新更新：2020/03/19 22:29

（中央社記者龍柏安台北19日電）裕隆納智捷今天下半場火力全開轟下60分，其中洋將基恩個人狂飆單場最高的32分，包括決勝第4節就獨拿19分，率隊以104比96逆轉擊敗桃園璞園建築。

第17季SBL超級籃球聯賽，今天在板橋體育館進行2場比賽，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，新北市所有封閉型場館明日起將暫停開放2週，也導致SBL今天比賽打完後，明起得暫停2週。

璞園今天啟用上季總冠軍賽MVP洋將賈西亞（Charles Garcia），重返SBL首役他繳出19分、12籃板，表現中規中矩，可惜球隊慘遭逆轉，且更尷尬的是，打完1場比賽之後，又要面臨2週停賽。

前3節打完，璞園仍以79比74握有微幅領先，不料裕隆靠著基恩（Marcus Keene）單節3分球4投3中，猛轟19分，搭配替補登場的老將林宜輝，在比賽中段連拿6分，兩人聯手拉出一波17比5攻勢，成功扭轉戰局。

基恩今天再次繳出32分、12助攻與9籃板的準「大三元」成績單，王牌射手「男模」呂政儒飆進5顆3分球，也轟下次高的23分，賽後他坦言，上半場球隊打起來沒速度、沒防守，所幸下半場大家及時回神，也成功逆轉戰局。

對於SBL接下來將停賽2週，呂政儒也承認，剛聽到消息時，「蠻訝異的，我們應該是唯一持續進行中的聯賽，雖然可惜，不過接下來我們還是會持續練球、備戰。」（編輯：謝雅竹）1090319

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