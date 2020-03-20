日職練習賽王柏融敲1安 吳念庭代跑上場

（中央社記者楊啟芳台北20日電）日本職棒今天展開新一輪練習賽，日本火腿隊交手西武獅隊的比賽，王柏融先發打第5棒，2打數敲1支安打；同場吳念庭代跑上場，1打數無安打，終場西武以5比2擊退火腿。

日本職棒熱身賽原本只進行到3月15日，原訂於20日進行開幕戰，不過受到武漢肺炎影響而延期。因此日職從今天開始舉行新一輪的練習賽，一直到4月5日，共有74場賽事，不開放觀眾進場。

日本火腿隊今天與西武獅隊交手，火腿隊的王柏融先發打第5棒，擔任指定打擊。2局上王柏融吞下三振，4局上敲出中間方向安打，第5局輪到王柏融的打席時，清宮幸太郎上場代打；總計王柏融2打數敲出1支安打。

此戰雙方1比1平手時，3局下西武隊的森友哉、山川穗高接連敲安打，攻下超前分；4局下山川穗高再敲1打點安打，西武隊取得3比1領先。

雖然7局上火腿攻下1分；不過7局下西武再展開攻勢，山川穗高、外崎修汰接連敲安打後，川越誠司再擊出高飛犧牲打，之後鈴木將平敲1打點安打；終場西武就以5比2擊退火腿，山川穗高此戰3打數3支安打，包辦3分打點、3得分。

西武隊的吳念庭這場比賽也有亮相，於第7局代跑山川穗高，之後守一壘，並於8局下擊出二壘方向滾地球出局，總計1打數沒有敲出安打。（編輯：吳協昌）1090320