險勝輔大晉UBA冠軍戰 周桂羽要幫台師大爭氣

108學年度UBA大專籃球聯賽4強賽男子組賽程，21日下午先登場的是台灣師大與輔仁大學賽事，台師大隊長周桂羽（持球者）貢獻12分6籃板，幫助球隊以70比68奪勝晉級。中央社記者張新偉攝 109年3月21日

（中央社記者黃巧雯台北21日電）台師大今天大專籃球聯賽4強賽，第三節一度領先雙位數，決勝節險遭輔仁大學逆轉，所幸及時穩住陣腳，最終以70比68勝出，隊長周桂羽喊話，明天冠軍戰，要幫台師大爭一口氣。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）4強賽今天在台北小巨蛋登場，台師大上季4強賽輸給義守大學，無緣爭冠，今年捲土重來，這也是繼105學年度後再度叩關冠軍戰，將挑戰隊史第4冠。

談到第三節一度領先超過10分，到決勝節被對手追成一分差，台師大教練王志群表示，進攻端發生很多不必要失誤，造成比賽膠著。

王志群指出，上季有很好機會能挑戰冠軍盃卻錯過，球員這次將前一次4強賽經驗化為養分，但他也坦言，儘管今天整體防守有符合團隊要求，仍有部分缺失明天比賽前要改進。

台師大此役4人得分雙位數，簡家暐、陳又瑋各拿16分，周桂羽、蘇士軒同樣貢獻12分，蘇士軒表示，今天剛開賽給自己太大壓力，經過教練提醒以及沉澱心情，在第三節找回手感，得以幫助球隊。

台師大隊長周桂羽歷經大一冠軍戰被健行科大逆轉，大二無緣4強，大三以季軍作收，今年大四再度挺進冠軍戰，也讓他有感而發。

「現在想起來還是有點痛。」去年4強賽輸球感覺讓周桂羽猶記在心，但他試著轉換心情，「你可以選擇面對痛苦，很高興今天戰勝它。」

周桂羽喊話，明天冠軍戰將為整個台師大而戰，希望可以靠團隊，幫台師大爭一口氣。

受到武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，今年UBA4強賽閉門開打，也讓首度進軍台北小巨蛋的輔大球員曾祥鈞、盧峻翔難掩失落。

曾祥鈞表示，很喜歡觀眾的歡呼聲，沒開放觀眾進場很可惜，而4強賽和8強賽都採關門戰，有點像打友誼賽，場下的聲音包括教練的指令都聽得很清楚。

同樣感到失望的盧峻翔指出，儘管享受不到現場氣氛，但知道有很多球迷會在電視前面為他們加油，因此第一次在小巨蛋比賽的他，仍感到很興奮。（編輯：吳協昌）1090321

108學年度UBA大專籃球聯賽男子組4強賽，21日下午在台北小巨蛋先由台灣師大迎戰輔仁大學，台師大蘇士軒（持球者）貢獻12分8籃板，幫助球隊以70比68擊敗輔大、挺進冠軍戰。中央社記者張新偉攝 109年3月21日