蔣智賢雙響砲林哲瑄超前轟 悍將熱身賽勝兄弟

（中央社記者楊啟芳台北21日電）中華職棒今天在洲際棒球場進行的官辦熱身賽，雖然中信兄弟一開始領先，不過悍將靠著蔣智賢轟出2發2分砲，包辦4分打點，林哲瑄也敲超前轟，終場悍將以6比5擊退兄弟。

悍將先發投手游霆崴1局上連投2個保送後，蘇緯達敲出安打，幫助兄弟先馳得點；3局上張志豪、陳子豪敲安打後，分別出現觸身球及四壞保送，擠回1分，接著林書逸敲出二壘安打，帶2分打點，兄弟4比0領先。

不過3局下悍將的蔣智賢轟出一發2分砲；5局下陳品捷、胡金龍敲安打得1分後，蔣智賢再敲2分全壘打，一棒扭轉戰局，悍將5比4領先。

7局上悍將左外野手高國麟發生失誤後，詹子賢補上安打，追平比數；不過8局下林哲瑄轟出陽春砲，悍將再度超前，終場悍將就以6比5奪勝。官辦熱身賽悍將目前6勝3敗2和，兄弟8勝3敗。

雖然悍將先發游霆崴投2.1局被敲5支安打，出現4次保送，失4分；但下一任投手江國豪接替投3.2局，僅被敲3支安打，投3次保送、2次三振，無失分；之後王尉永投1局失1分，林羿豪、陳鴻文皆無失分，林羿豪收下勝投。

兄弟先發投手羅傑斯投4局，被敲5支安打，包含一發全壘打，投2次保送、4次三振，失2分；之後吳哲源投1局失3分；吞下敗投的是最後一任投手鄭凱文。（編輯：屈享平）1090321