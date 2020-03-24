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中職盼如期開打 持續與地方政府溝通

最新更新：2020/03/24 19:10

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職決議4月11日於桃園棒球場開打，桃園市長鄭文燦有不同聲音。中職秘書長馮勝賢說，「再延期」不是內部開會選項，但地方政府基於防疫有其權限，明天將發文6單位、持續溝通。

中職昨天防疫會議後決議，今年球季不再延期，將於4月11日在桃園棒球場開打，開幕戰由樂天桃猿隊與中信兄弟隊交手，原則上採閉門比賽，各隊會議中提出意見，希望各隊購買季票球迷、上限150人入場，但還需相關單位同意，才會有定案。

中職開幕戰所在地桃園市，鄭文燦今天在防疫會議上提到，若只開放少數球迷進場不如延期，讓更多球迷一起看比賽。馮勝賢表示，內部開會討論時，「再延期」沒有在討論選項中，只有完全閉門、上限150人，但現在是防疫關鍵時期，縣市政府不允許比賽舉行是各縣市政府的權限。

上半季4支一軍球隊確定固定主場，富邦悍將在新莊棒球場、樂天桃猿在桃園棒球場、中信兄弟在台中洲際棒球場、統一獅隊在台南棒球場。馮勝賢表示，明天中職將正式發文給各隊主場所在地縣市政府、體育署和衛福部，也會陸續安排開會溝通，最快4月1日前會有比較明確的結果。

馮勝賢也提到，疫情後續會怎麼發展無法掌握，聯盟只能提計畫，讓主管單位看見聯盟有完備防疫措施和應變計畫。（編輯：張雅淨）1090324

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