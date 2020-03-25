受東奧延後影響 中職6搶1組訓計畫先暫停

（中央社記者楊啟芳台北25日電）受武漢肺炎疫情影響，東京奧運確定延到明年，因此美洲區資格賽及6搶1資格賽也可能延後，中職祕書長馮勝賢今天指出，目前組訓計畫先暫停，等確定時程後，再重新啟動程序。

6搶1奧運最終資格賽原本已經延到6月17日至21日舉行，不過受到奧運延後一年舉行的影響，棒協秘書長林宗成昨天表示，從一般邏輯看來，6搶1應該會再往後延，目前時間未定。

原本中華職棒已擬定好各項組訓計畫，不過馮勝賢表示，包括無合約的前旅外球員培訓計畫，以及情蒐計畫都將暫停，等賽程確定之後，才能送組訓計畫表，再重新規劃、啟動程序。

目前6搶1中華隊總教練為洪一中，教練團成員有吳俊良、郭建霖、黃甘霖、高志綱、彭政閔、王建民、吳思賢、陳江和等人。教練團是否會因奧運延期而異動，馮勝賢回應，「他們任務是到奧運階段，除非是教練本身有狀況，不然就維持不變，異動也要經過選訓會議。」

WBC世界棒球經典賽將在明年3月舉行，目前尚未確定6搶1會在WBC前或後。馮勝賢指出，WBC是另一個專案，還不能確定教練團陣容是否會與6搶1相同，「也要看體育署、棒協這邊，而且選訓委員也會分開。」（編輯：張雅淨）1090325