網壇也淪陷 巴西網壇新星希波斯魏德自曝染疫

巴西歷來最年輕的ATP巡迴賽冠軍得主希波斯魏德，25日公開宣布他確診武漢肺炎。（圖取自希波斯魏德IG網頁instagram.com）

（中央社巴黎25日綜合外電報導）巴西網壇新星希波斯魏德（Thiago Seyboth Wild）今天宣布對2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）檢驗呈陽性反應，他是第一位公開承認染疫的網球選手。

3月10日才剛滿20歲的希波斯魏德在葡萄牙文版推特貼文說：「我在這裡告訴大家，我的報告今天出來，我得了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。」

希波斯魏德3月1日擊敗挪威選手魯德（Casper Ruud）奪得智利公開賽（Chile Open）冠軍，超越同胞庫爾登（Gustavo Kuerten），成為歷來巴西最年輕的ATP巡迴賽冠軍得主。他世界排名114。

但奪冠後沒多久，希波斯魏德就病了。

他說：「大約10天前，我發燒，得了感冒。」「但這個病的潛伏期很快就會過去，我會沒事的。」

「我過去幾天感覺不錯，我出現在這裡，是要讓必須待在家照顧自己的人開心。這是個重大疾病，但只要大家堅強，就可以控制。」

他用英文撰寫的貼文短得多：「我過去這週自我隔離，我照顧我自己，並遵從醫生指示。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090326