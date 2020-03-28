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東京奧運延期 林家瑩續戰有變數

最新更新：2020/03/28 14:01
台灣鉛球女將林家瑩原先為挑戰3度叩關奧運，向學校告假，卻因奧運延期而投下變數，她28日透露，原本想以奧運完美作結，若學校不准假，有可能就此退休。中央社記者黃巧雯攝　109年3月28日
台灣鉛球女將林家瑩原先為挑戰3度叩關奧運，向學校告假，卻因奧運延期而投下變數，她28日透露，原本想以奧運完美作結，若學校不准假，有可能就此退休。中央社記者黃巧雯攝　109年3月28日

（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣鉛球女將林家瑩原先為挑戰3度叩關奧運，向學校告假，卻因奧運延期，而投下變數，林家瑩今天透露，原本想以奧運完美作結，若學校不准假，有可能就此退休。

109年全國大專校院田徑公開賽今天在台北田徑場舉行，受間歇性雨勢影響，林家瑩在公開女子組鉛球決賽，以14公尺25，以1公分之差，與金牌擦身而過，僅拿下銀牌，她無奈地說，試擲未太出力，成績都有接近16公尺，沒想到比賽時開始下雨。

林家瑩2008、2012年兩度出征奧運，也是目前全國紀錄保持人，今年37歲的她，有機會再度透過徵召，站上奧運殿堂，為能專心訓練，她向學校告假至7月底。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，東京奧運延期，林家瑩直呼，影響很大，還在等待奧運新的時程出爐以及國際田徑總會（IAAF）公布取得資格辦法，後續待學校開會討論後決定，如果無法再繼續請假，她透露，可能就此退休，未來只剩全運會會出賽，但目前仍是未知數。

林家瑩原本規劃，若能有幸參加2020東京奧運，希望能在奧運「劃下完美的ending」，但現在卻出現變數，她坦言，若無法參加，一定會覺得很可惜。

不過，林家瑩仍對學校當初願意准假，讓她投入訓練，表達十分感激，若學校這次不放行，她強調，也會尊重學校決定。

林家瑩目前與學長張銘煌一起練習，她透露，無論後續是否能參加奧運，現階段會先繼續按表操課。（編輯：張芷瑄）1090328

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