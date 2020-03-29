NBA尼克隊老闆多蘭 確診武漢肺炎

（中央社記者黃巧雯台北29日電）武漢肺炎疫情持續在美國當地蔓延，美國職籃（NBA）紐約尼克隊今天宣布，球隊老闆多蘭（Jim Dolan）武漢肺炎檢測結果為陽性，這也是美國首位職業運動球隊大老闆確診。

尼克隊球團今天發布聲明表示：「多蘭的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測結果為陽性，他一直處於自我隔離狀態，且幾乎沒有症狀，將繼續監督公司業務營運。」

今年64歲的多蘭擁有尼克隊和紐約遊騎兵冰球隊，身為NBA爭議事件最多的老闆之一，多蘭在2017年才因為將退役球星歐克里（Charles Oakley）逐出場而鬧上媒體版面，本賽季尼克又爆發球隊死忠球迷也是美國名導演的史派克李（Spike Lee）進場遭攔阻，讓多蘭再一次遭受批評。

武漢肺炎疫情升溫，NBA先前至少累計14例確診，已停賽超過2週，儘管底特律活塞隊的伍德（Christian Wood）、猶他爵士隊的戈貝爾（Rudy Gobert）與密契爾（Donovan Mitchell）相繼康復，但今天再傳出尼克隊老闆多蘭也染疫，也讓NBA復賽之路再添變數。

紐約尼克隊在NBA停賽前，本季戰績以21勝45敗，在東區排名第12。（編輯：方沛清）1090329