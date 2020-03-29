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8座金手套獎得主艾德蒙斯 疑染武漢肺炎住院檢查

最新更新：2020/03/29 15:07

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）前美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀名將，8次獲得金手套獎的艾德蒙斯（Jim Edmonds），因為出現類似武漢肺炎的症狀而住進醫院。

49歲的艾德蒙斯一度打算自己撐過去就好，但他表示，他的症狀愈來愈嚴重，所以他才決定就醫接受檢查，目前正在等待篩檢的結果。

艾德蒙斯在Instagram放上一張他戴著口罩的照片，並寫下：「我已經盡可能撐了一陣子。我以為我的底子夠硬，能夠撐過去，但這個病毒真的不是開玩笑的。主題標籤『恢復健康』（#gethealthy）。」

美國有超過12萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），是全世界確診人數最多的國家，因此喪命的人數已經累積達到約2150人，並持續增加中。

曾4度入選明星賽的艾德蒙斯，17年的大聯盟生涯，共轟出393發全壘打。他生涯大多數時間都待在安那罕天使（現稱洛杉磯天使）、聖路易紅雀兩隊，其中1993到1999年他是天使一員，2000年到2007年都在紅雀陣中，之後也陸續待過聖地牙哥教士、芝加哥小熊、密爾瓦基釀酒人、辛辛那提紅人等隊。

艾德蒙斯屬於全能型球員，除了打擊上的表現，他也因為出色的守備能力，獲得8座金手套獎。

艾德蒙斯生涯出賽2011場比賽，打擊率2成84，並貢獻1199分打點。

他目前是紅雀的播報員。

紅雀今天推文說：「想念我們的朋友艾德蒙斯，希望他快點好起來。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090329

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