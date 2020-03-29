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SBL落後28分逆轉破紀錄 裕隆力退台銀

最新更新：2020/03/29 21:41

（中央社記者黃巧雯台北29日電）SBL裕隆納智捷今天第2節一度落後28分，到第3節火力全開，並靠著呂政儒復出，單場攻下個人本季新高28分，率隊以94比89擊敗台灣銀行，締造史上最大分差逆轉紀錄。

超級籃球聯賽（SBL）今天繼續在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心開打，第2場由台銀迎戰裕隆，台銀原本首節靠著洋將瓊斯（Matt Jones）、米歇爾（Charles Mitchell）聯手，取得33比15領先，次節更一度拉出14比4攻勢，雙方比分差最多28分。

不過，台銀未能守住領先優勢，讓裕隆趁機在第3節展開反攻，單節轟下30分，呂政儒先前因手肘、手腕發炎缺陣，今天復出後扮演關鍵角色，全場貢獻28分，包括決勝節3記三分球，單節進帳16分，幫助裕隆以94比89獲勝。

談到今天手感火熱，呂政儒僅說，並沒想太多，這幾天大多在休息或維持體能，他開玩笑地說，「可能之前中華隊都在這邊練球吧」。

對於球隊從落後28分，到締造史上最大比分差的逆轉秀，呂政儒認為，關鍵在於心態，球隊一開始心態太放鬆，下半場開始積極防守，並由防守帶動進攻，才能把分數追回來。（編輯：張雅淨）1090329

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