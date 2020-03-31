NBA因武漢肺炎停賽 傳辦球員限定電競賽

（中央社紐約30日綜合外電報導）雅虎體育（Yahoo Sports）今天報導，美國職籃NBA計劃舉辦球員限定的NBA 2K電競賽，並由體育電視頻道ESPN轉播。

該報導補充，聯盟希望在4月3日展開賽事，參與的還包括一些大牌球員，且每隊預料都會有代表參加。

在猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢測呈陽性反應後，NBA例行賽11日起就暫停。全美幾乎所有運動賽事都已經停賽，全球許多體育活動亦然，且停賽預料都會持續一陣子。

洛杉磯湖人的戴維斯（Anthony Davis）獲選為最新一代遊戲NBA 2K20的封面人物，密爾瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）先前是2K19的封面人物，其他近期登上封面人物的球星包括厄文（Kyrie Irving）、喬治（Paul George）、柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）、杜蘭特（Kevin Durant）和詹姆斯（LeBron James）。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1090331