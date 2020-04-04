2020籃球名人堂正式名單 Kobe將領銜

（中央社紐約3日綜合外電報導）儘管美國職籃NBA賽季因武漢肺炎疫情喊卡，2020年籃球名人堂名單明天將以特殊方式公布，據報布萊恩、鄧肯與賈奈特3位傳奇球星都會正式入主名人堂。

美國籃球名人堂得主原定4月舉行全美大學體育聯盟（NCAA）男籃4強賽時公布，但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球影響，賽事已經取消，名人堂得主將於明天正式公布，體育電視頻道ESPN將會轉播。

根據運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者查蘭尼亞（Shams Charania）說法，布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）與賈奈特（Kevin Garnett）在首輪投票就過關，確定入主名人堂。這3人生涯加起來共獲得11座NBA總冠軍、4座NBA例行賽最有價值球員（MVP）及48次入選明星賽。

根據其他美國媒體消息，前休士頓火箭總教練湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）和前大學籃球教頭沙頓（Eddie Sutton）也將入選。

美聯社報導，入主儀式仍預定8月29日在麻薩諸塞州春田市（Springfield）舉行，若疫情迫使延後，料將改到10月舉行。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1090404