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春季聯賽葉浚琳包辦4打點 台啤扣倒高苑科大

最新更新：2020/04/05 16:38

（中央社記者楊啟芳台北5日電）春季聯賽今天台灣啤酒（國立體育大學）靠著葉浚琳猛打賞、包辦4分打點，以及先發投手莊陳仲敖5局失1分表現，以12比1提前7局勝高苑科大；吳鳳科大則以15比4勝長榮大學。

台啤2局下就攻下5分大局，彭立軒選到保送後，王泓逸敲出二壘安打，帶有1分打點，葉浚琳再敲出2分打點三壘安打，之後靠著推進跑回本壘，陳毅隨後也補上1打點安打，台啤取得5比0領先。

3局下台啤的莊韋恩敲1打點三壘安打後，6局下台啤再發起一輪攻勢，打了11個人次，出現4次保送、1次失誤，加上投手暴投，以及葉浚琳的2打點安打，共攻下6分，終場台啤就以12比1提前在7局擊退高苑科大。

葉浚琳此戰4打數敲出3支安打，包辦4分打點，表現最突出。台啤先發投手莊陳仲敖投5局，僅被敲3支安打，飆出7次三振，僅在第4局被集中敲3支安打，失1分，奪下勝投。

另一場吳鳳科大對長榮大學的比賽，吳鳳1局上就靠著4支安打、1次失誤，攻下5分。雖然3局下長榮包含第4棒劉竑邑的2分打點安打在內，攻下4分，僅剩1分落後；不過吳鳳4局上得1分後，5局上及7局上各攻下5分及4分大局，終場就以15比4擊退長榮。（編輯：方沛清）1090405

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