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近半世紀第4次 台灣田徑公開賽今年停辦

最新更新：2020/04/06 18:02

（中央社記者龍柏安台北6日電）中華田徑協會秘書長王景成今天表示，受到武漢肺炎疫情影響，原訂在今年5月底舉行的台灣國際田徑公開賽，今年將取消辦理，這也是這項賽事舉辦47年來第4次停辦。

台灣國際田徑公開賽前身是國際田徑邀請賽，也是台灣田徑界一年一度盛會，每年約有18至20個國家田徑好手來台獻藝，依照中華田協內部資料，最早的賽事紀錄可回溯至1973年，迄今已47年。

今年台灣國際田徑公開賽原訂5月30、31日在台北田徑場舉行，中華田協早在2月就廣發英雄帖，不過受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊，各國選手都無法來台參賽，導致外隊參賽卡司至今都無法底定。

田協內部曾評估，即便比賽規模縮水，仍打算續辦比賽，就盼給選手更多達奧運參賽標準機會，不過東京奧運宣布延後一年舉辦，成了比賽停辦關鍵。

王景成坦言，如今受到疫情影響，東京奧運也延到明年7月23日舉行，現在全球各項賽事幾乎都停擺，就連田徑世界排名積分也都暫停，「在沒有其他國家好手參賽刺激下，我想台灣選手的成績要提升也有限，加上考量選手健康，所以才決定停辦。」

事實上，這並不是台灣國際田徑公開賽首次取消，田協透露，2003年就曾因SARS（嚴重急性呼吸道症候群）停辦過一次，2014與2017年則都因舉辦其他國際田徑賽事，所以暫停辦理，今年則是第4次。（編輯：張雅淨）1090406

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